Оливковое или авокадовое: какое масло действительно полезнее для здоровья и почему

Выбор масла играет немаловажную роль в приготовлении различных блюд. Следует знать, на что обращать внимание при выборе между авокадовым и оливковым маслом.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какое масло лучше подойдет для жарки, а какое для заправки салатов.

Чем полезно масло авокадо

Масло получают из высушенной мякоти плодов (значительно реже из косточек) методом холодного отжима. Такая технология позволяет полностью сберечь все витамины, минералы, кислоты и другие биологически активные вещества, входящие в состав продукта.

После удаления масла из фруктов его можно рафинировать или оставить в природном состоянии. Нерафинированное масло авокадо первого отжима имеет темно-зеленый цвет и насыщенный маслянистый вкус.

Мононенасыщенные жиры, такие как олеиновая кислота, содержащаяся в масле авокадо, связаны с несколькими преимуществами для здоровья сердца, такими как снижение уровня плохого холестерина.

Благодаря высокому содержанию витамина Е масло авокадо также может принести пользу здоровью кожи.

Масло авокадо (фото: Freepik)

Масло авокадо богато мононенасыщенными жирами, особенно олеиновой кислотой. Хотя он содержит немного больше калорий и жира, чем оливковое масло, оно также содержит немного меньше насыщенных жиров.

В целом масло авокадо и оливковое масло считаются безопасными для употребления. Однако следует помнить о некоторых советах по безопасности.

Хотя масло авокадо в целом считается безопасным, но тем, кто имеет аллергию на авокадо, следует избегать его.

Масла первого отжима, которые обычно дороже, должны соответствовать более высоким стандартам качества по сравнению с рафинированными маслами. Поэтому выбор масла авокадо первого отжима хороший способ гарантировать, что вы получаете качественный продукт.

Оливковое масло

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, содержит примерно от 70% до 80% олеиновой кислоты. Это также отличный источник антиоксидантов, таких как полифенолы и витамин Е.

Основным продуктом средиземноморской диеты является оливковое масло, богатое противовоспалительными полифенолами, которые могут снизить риск некоторых хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. Они также могут оградить от нейродегенеративных заболеваний и остеопороза.

Каждые 25 г оливкового масла, съеденных ежедневно, снижают риск сердечных заболеваний на 16%. На 22% ниже относительный риск диабета 2 типа на каждые 25 г оливкового масла, съеденных ежедневно.

Оливковое масло (фото: Freepik)

Какое масло выбрать

Оба варианта содержат полезные для сердца жиры и ряд других преимуществ для здоровья. Масло авокадо содержит чуть больше калорий и витамина Е. Оно также имеет более высокую температуру дымления, что делает ее лучшей для приготовления пищи на высокой температуре. Ее крепкий маслянистый вкус также хорошо подходит для заправок.

Кроме того, оливковое масло первого отжима насыщено противовоспалительными полифенолами и является основным продуктом средиземноморской диеты. Это связано со снижением риска сердечных заболеваний, диабета 2 типа и снижением когнитивных функций.