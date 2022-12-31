Оливье из старой кулинарной книги. Так готовили наши бабушки

Оливье сейчас большинство из нас готовит по упрощенному проверенному рецепту, но есть много более экзотических и забытых способов приготовить салат.

Об одном из них можно узнать из книги "До святкового столу" берегини украинской кухни и автора кулинарных бестселлеров Дарии Цвек. Впервые сборник рецептов вышел в 1973 году и несколько раз переиздавался. В книге не используется термин "Оливье", но есть рецепт Новогоднего салата, который очень похож по ингредиентам, но со своими "изюминками".