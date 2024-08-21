Олімпійський медаліст Беленюк відповів, на що витратить кругленьку суму призових

Зі слів Жана, суми, які атлети отримують за медалі на Олімпійських Іграх, є справедливими.

Тим паче, під час війни, каже він, це суттєва нагорода для українських медалістів.

Стосовно того, куди Беленюк витратить призові, йому відповісти важко.

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

"Для мене не стояло питання у виногороді. Я реалізовував свою мрію, свій спортивний потенціал і свої спортивні амбіції у першу чергу. А фінансове питання у мене достатньо давно закрите і всі базові потреби теж закриті. Тому подивлюся, на що витрачати", - сказав нардеп.

Частина грошей, говорить Жан, задонатить на ЗСУ.

"У мене багато друзів знаходяться в силових формуваннях, які зараз боронять, а то і наступають на російськії території. Тому я вважаю, що головна задача зараз для всіх українців - це саме об'єднатися навколо цієї проблематики. А там призові… Ну для когось це може бути суттєвим фактором. Для мене це не є суттєвим фактором", - зазначив Беленюк.

Нагадаємо, Жан Беленюк став бронзовим призером Олімпіади-2024 у категорії до 87 кг. Він здобув перемогу над суперником з Польщі Аркадіушем Кулиничем з рахунком 3:1.