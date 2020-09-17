Олимпийский чемпион Украины закрутил роман с 17-летней гимнасткой: фото

Олимпийский чемпион Украины закрутил роман с юной гимнасткой (Коллаж РБК-Украина)

Звезда украинской гимнастики начал встречаться с юной спортсменкой

Олимпийский чемпион Украины и шестикратный чемпион Европы гимнаст Олег Верняев начал встречаться с 17-летней гимнасткой Владой Никольченко.

Олегу Верняеву 26 лет, и он родом из Донецка. В 2014 и 2016 году он стал победителем Олимпиады на брусьях. Шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр. В 2015 году стал первым украинским спортсменом, который завоевал Кубок мира по спортивной гимнастике. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он принес первую золотую медаль Украине.

Олимпийский чемпион Украины по гимнастике Олег Верняев

Владе Никольченко всего 17 лет, но она уже стала лидером сборной Украины по художественной гимнастике. На первом чемпионате мира она заняла четвертое место в многоборье. У нее также несколько медалей Кубка мира и Гран-При. В упражнении с булавами у нее Кубок мира.

Как сообщает сайт телеканала "Футбол", у титулованного олимпийского чемпиона роман с 17-летней гимнасткой. На данный момент неизвестно, как давно пара встречается.

Влада Никольченко

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области разгорелся скандал из-за отношений 37-летнего мужчины и 14-летней девочки. Пара собирается в будущем узаконить свои отношения.

А также мы рассказывали о том, что девочка Настя из Уханя внезапно закрутила роман с главой Миграционной службы Украины и увела его из семьи.