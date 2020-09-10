Настя с собачкой из Уханя увела мужа из семьи: экс-жена впервые прокомментировала скандал

Экс-жена главы Миграционной службы прокомментировала его роман с девушкой из Уханя (Коллаж РБК-Украина)

Бывшая супруга Максима Соколюка рассказала о расставании с мужем и об отношениях с ним сейчас

Украинка Настя Зинченко стала известной на всю Украину после того, как застряла в китайском городе Ухань с собакой Она отказалась эвакуироваться домой в разгар пандемии, так как ей запретили брать собаку в самолет. А недавно разразился еще один скандал – девушка закрутила серьезный роман с главой Миграционной службы Максимом Соколюком, который помогал ей во время вынужденной изоляции.

Максим Соколюк старше Насти на 20 лет, у него на момент знакомства с Настей была жена и двое детей. После нескольких месяцев общения с молодой украинкой на расстоянии, Соколюк подал на развод.

"Сначала все общение было по поводу документов, а через месяц мы почувствовали близость и начали темы интересные цеплять – жизненные. Какие цели, планы одинаковые, и как-то оно само в пазлик сложилось", - поделилась деталями романа Настя на своей странице в Instagram.

В конце лета Анастасия Зинченко согласилась переехать к любимому в Киев. Он на тот момент уже подал на развод и ушел от законной супруги. Бывшая жена Соколюка спокойно восприняла эту ситуацию и призналась, что не чувствует себя обиженной.

"У нас все хорошо. Все по взаимному согласию. Все в порядке. У нас нормальные, дружеские отношения остались. Это жизнь, так бывает. Я совершенно не чувствую себя ни обиженной, ни брошенной", - так прокомментировала ситуацию бывшая жена Соколюка для Znaj.ua.

Сейчас влюбленные арендовали квартиру в столице, так как Соколюк все имущество оставил своей бывшей жене и детям. О свадьбе Соколюк и Зинченко пока не говорят и не планируют ее в этом году.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинка Настя Зинченко отказалась от эвакуации из Уханя из-за своей собаки.

А также рассказывали о том, что девушка из Уханя с собачкой закрутила роман с главой Миграционной службы Украины.