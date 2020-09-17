Олімпійський чемпіон України закрутив роман з 17-річною гімнасткою: фото

Олімпійський чемпіон України закрутив роман з юною гімнасткою (Колаж РБК-Україна)

Зірка української гімнастики почав зустрічатися з юною спортсменкою

Олімпійський чемпіон України та шестиразовий чемпіон Європи гімнаст Олег Верняєв почав зустрічатися з 17-річною гімнасткою Владою Нікольченко.

Олегу Верняєву 26 років, і він родом з Донецька. У 2014 і 2016 році він став переможцем Олімпіади на брусах. Шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор. У 2015 році став першим українським спортсменом, який завоював Кубок світу зі спортивної гімнастики. На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він приніс першу золоту медаль Україні.

Олімпійський чемпіон України з гімнастики Олег Верняєв

Влада Нікольченко всього 17 років, але вона вже стала лідером збірної України з художньої гімнастики. На першому чемпіонаті світу вона посіла четверте місце у багатоборстві. У неї також кілька медалей Кубка світу і Гран-прі. У вправі з булавами у неї Кубок світу.

Як повідомляє сайт телеканалу "Футбол", у титулованого олімпійського чемпіона роман з 17-річною гімнасткою. На цей момент невідомо, як давно пара зустрічається.

Влада Нікольченко

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