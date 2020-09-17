ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Олімпійський чемпіон України закрутив роман з 17-річною гімнасткою: фото

Четвер 17 вересня 2020 11:24
Олімпійський чемпіон України закрутив роман з 17-річною гімнасткою: фото
Олімпійський чемпіон України закрутив роман з юною гімнасткою (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Зірка української гімнастики почав зустрічатися з юною спортсменкою

Олімпійський чемпіон України та шестиразовий чемпіон Європи гімнаст Олег Верняєв почав зустрічатися з 17-річною гімнасткою Владою Нікольченко.

Олегу Верняєву 26 років, і він родом з Донецька. У 2014 і 2016 році він став переможцем Олімпіади на брусах. Шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор. У 2015 році став першим українським спортсменом, який завоював Кубок світу зі спортивної гімнастики. На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він приніс першу золоту медаль Україні.

Олімпійський чемпіон України закрутив роман з 17-річною гімнасткою: фотоОлімпійський чемпіон України закрутив роман з 17-річною гімнасткою: фото

Олімпійський чемпіон України з гімнастики Олег Верняєв

Влада Нікольченко всього 17 років, але вона вже стала лідером збірної України з художньої гімнастики. На першому чемпіонаті світу вона посіла четверте місце у багатоборстві. У неї також кілька медалей Кубка світу і Гран-прі. У вправі з булавами у неї Кубок світу.

Як повідомляє сайт телеканалу "Футбол", у титулованого олімпійського чемпіона роман з 17-річною гімнасткою. На цей момент невідомо, як давно пара зустрічається.

Олімпійський чемпіон України закрутив роман з 17-річною гімнасткою: фотоОлімпійський чемпіон України закрутив роман з 17-річною гімнасткою: фотоОлімпійський чемпіон України закрутив роман з 17-річною гімнасткою: фотоОлімпійський чемпіон України закрутив роман з 17-річною гімнасткою: фото

Влада Нікольченко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Запорізькій області розгорівся скандал через відносини 37-річного чоловіка і 14-річної дівчинки. Пара збирається в майбутньому узаконити свої відносини.

А також ми розповідали про те, що дівчинка Настя з Уханя раптово закрутила роман з головою Міграційної служби України та вкрала його з сім'ї.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя гимнастикаОлег Верняевроман
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся