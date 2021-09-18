ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В олигархи могут записать даже представителей среднего бизнеса: первые детали

Новина українською →
Суббота 18 сентября 2021 07:27
В олигархи могут записать даже представителей среднего бизнеса: первые детали Фото: в законопроекте об олигархах в Украине нашли неточности (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Антиолигархический законопроект №5599, который уже поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, прописан не четко и имеет ряд несовершенств, что позволяет вносить в реестр олигархов даже представителей среднего бизнеса.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Уполномоченный ВР по правам человека обратила внимание, что в бенефициары природной монополии могут записать не только владельцев активов, но и тех, у кого только есть в них доля.

"В законе в ст. 1 написано, что бенефициаром может быть любое физическое лицо, которое имеет или прямое, или опосредованное влияние на эти активы... Но бенефициаром может быть и лицо, которое имеет долю этих активов. И поэтому доля может быть и не значительной. И поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса", - рассказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что формирование реестров лиц, чьи права ограничены, зависит от их имущественного положения, что является нарушением ст. 24 Конституции Украины.

Видео: Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о подводных камнях законопроекта об олигархах

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украине.


Также украинцы в студии рассказали, чувствуют ли сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией.


В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинцев подружиться с Лукашенко.


Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого россиянами над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний".


И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторах и новых вызовах перед Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес Денисова
LITE
Праздник 18 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 18 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить