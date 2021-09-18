В олігархи можуть записати навіть представників середнього бізнесу: перші деталі
Антиолігархічний законопроект №5599, який вже підтримав Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, прописаний не чітко і має ряд недосконалостей, що дозволяє вносити до реєстру олігархів навіть представників середнього бізнесу.
Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Уповноважений ВР з прав людини звернула увагу, що до бенефіціарів природної монополії можуть записати не тільки власників активів, а й тих, у кого тільки є в них частка.
"У законі в ст. 1 написано, що бенефіціаром може бути будь-яка фізична особа, яка має або прямий, або опосередкований вплив на ці активи... Але бенефіціаром може бути й особа, яка має частку цих активів. І тому частка може бути й не значною. І тому в це коло осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, можуть потрапити і представники середнього бізнесу", - розповіла Денісова.
Омбудсмен додала, що формування реєстрів осіб, чиї права обмежені, залежить від їх майнового стану, що є порушенням ст. 24 Конституції України.
Відео: Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про підводні камені законопроекту про олігархів
Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів, для чого Росія проводить масштабні військові навчання на території Білорусі та до чого готуватися Україні.
Також українці у студії розповіли, чи відчувають зараз загрозу повномасштабної війни з Росією.
У той же час нардеп Євген Шевченко у прямому ефірі переконував українців подружитися з Лукашенком.
Крім того, дивіться великий сюжет про спогади родичів загиблих пасажирів збитого росіянами над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній".
І послухайте роздуми Савіка Шустера про сучасних диктаторів і нові виклики перед Україною.