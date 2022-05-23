Ольга Сумская 20 и 40 лет назад: на этих фото актрису сложно узнать

Одной из самых знаменитых украинских актрис - Ольге Сумской - 55 лет, в которые она может похвастаться свежим видом и прекрасной фигурой. Свою кинокарьеру она начала в 1983 году, будучи 17-летней девушкой. Сейчас в активе Сумской более шестидесяти ролей в кино и сериалах.
Смотрите в нашем материале Styler, как выглядела звезда много лет назад.
Интересно, что роль в знаменитом сериале "Роксолана", которая принесла Ольге славу, стала 19-й в ее карьере. На момент выхода ленты в 1997 году актрисе был 31 год. Сериал снимался с 1996 по 2003 год.
Кадры из сериала "Роксолана"
Первая же роль актрисы - Панночка в телефильме "Вечера на хуторе близ Диканьки", премьера которой состоялась в 1983 году.
Фото: 17-летняя Сумская в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки" (ua.kinorium)
Последний фильм с участием Сумской - "Кохання без вагання" - вышел в 2021 году.
Фото: Актриса на съемках комедии "Любовь без колебания"
Актриса дважды была в браке, имеет двух дочерей. Первый муж - актер Евгений Паперный. От него Сумская родила дочь Антонину. Она тоже актриса, ей 31 год. Из-за старшей дочери у Ольги ряд трудностей, ведь Антонина - жена российского актера, живет в РФ и молчит о войне.
Второй и нынешний муж - тоже актер - Виталий Борисюк. Их совместной дочери Анне уже 20 лет.
Фото: свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка, 1996 год
Фото: Ольга Сумская в молодости (фото: @olga_sumskaya_official)
Ольга в фильме "Голос травы", 1992:
Сумская в картине "Тигроловы", 1994:
Фото: ua.kinorium.com
Ранее Ольга Сумская объяснила, почему ее дочь не уезжает из России.
Также мы писали, что Ольга Сумская сообщила трагическую новость. У нее умерла мать - Анна Ивановна Сумская.