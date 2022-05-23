Ольга Сумська 20 і 40 років тому: на цих фото актрису складно впізнати

Цікаво, що роль в знаменитому серіалі "Роксолана", яка принесла Ользі славу, стала 19-ю в її кар'єрі. На момент виходу стрічки в 1997 році актрисі був 31 рік. Серіал знімався з 1996 по 2003 рік.

Кадри з серіалу "Роксолана"

Перша ж роль актриси - Панночка в телефільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", прем'єра якої відбулася в 1983 році.

Фото: 17-річна Сумська в фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" (ua.kinorium)

Останній фільм за участю Сумської - "Кохання без вагання" - вийшов 2021 року.

Фото: Актриса на зйомках комедії "Кохання без вагання"

Актриса двічі була у шлюбі, має двох доньок. Перший чоловік - актор Євген Паперний. Від нього Сумська народила доньку Антоніну. Вона теж актриса, їй 31 рік. Через старшу доньку у Ольги ряд труднощів, адже Антоніна - дружина російського актора, живе в РФ і мовчить про війну.

Другий і нинішній чоловік - теж актор - Віталій Борисюк. Їхній спільній доньці Ганні вже 20 років.

Фото: Весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка, 1996 рік

Дивіться нижче фото Ольги в дитинстві і молодості:

Фото: Ольга Сумська в молодості (фото: @olga_sumskaya_official)

Ольга у фільмі "Голос трави", 1992:

Сумська у картині "Тигролови", 1994:

Фото: ua.kinorium.com