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Оксана Марченко відкрила бізнес в РФ: її партнером став експродюсер "Україна має талант"

П'ятниця 08 березня 2024 21:21
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Оксана Марченко відкрила бізнес в РФ: її партнером став експродюсер "Україна має талант" Оксана Марченко (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина кума президента РФ Віктора Медведчука Оксана Марченко відкрила в Росії кіностудію. Директором студії став колишній продюсер шоу "Україна має талант".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на розслідування проекту “Схеми”.

Деталі

Згідно зі звітами журналістів, восени 2023 року в Росії було зареєстровано компанію під назвою "Вервица Фильм".

У своєму описі діяльності новостворена організація вказала на заняття виробництвом кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм.

У лютому 2024 року компанія зареєструвала власний веб-домен - vervica-film.ru, який наразі неактивний.

За даними розслідування, засновниками компанії виступають російське акціонерне товариство "Ренесанс" (99,99%) і громадянин Росії Олексій Сергійович Басманов (0,01%).

Віктор Медведчук стверджував у своїй декларації, що бенефіціарним власником акціонерного товариства "Ренесанс" є його дружина Оксана Марченко.

Оксана Марченко відкрила бізнес в РФ: її партнером став експродюсер &quot;Україна має талант&quot;

Оксана Марченко (фото: російські ЗМІ)

Басманов раніше працював як лінійний продюсер телевізійного шоу "Україна має талант".

Крім того, за словами його колишніх колег, Басманов брав участь у виробництві фільму Оксани Марченко під назвою "Паломниця".

Що відомо про Оксану Марченко

Путіністка покинула Україну до початку повномасштабного вторгнення - 18 лютого 2022 року.

У лютому 2023-го Служба безпеки України заявила про підозру Марченко за статтею "фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміну меж території" (частина 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України).

11 квітня 2023 року телеведучу оголосили в росшук. Її Особистий духівник, за словами виконувача обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія, продовжує проживати в Києво-Печерській лаврі як монах Української православної церкви (Московського патріархату).

Нещодавно ми розповідали, що Олександр Цекало несподівано прокляв Росію і втік до іншої країни.

Також Алан Бадоєв висловися про артистів-зрадників.

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Віктор Медведчук Оксана Марченко Україна має талант Війна Росії проти України
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