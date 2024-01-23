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Ольга Сумська серйозно отруїлася в Австрії: "Не могла триматися на ногах"

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Ольга Сумська у подробицях розповіла про сильне отруєння під час відпочинку в Австрії, а також поскаржилася на лікування за кордоном.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку артистки.

Ольга Сумська поскаржилася на медицину в Австрії

За словами знаменитості, після відпочинку у Карпатах вони з родиною вирішили відправитись на декілька днів в Австрію.

Там Ольга посмакувала місцевим сиром і їй стало зле.

"Вирішили після Яремче і Буковелю ще й туди (Австрію, - Прим. Ред) махонути з лижами на декілька днів… Так от, зʼївши австрійського сиру горгонзола, я відчула себе зле. Мабуть таки десь клята пліснява подіяла…", - поділилася Сумська.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

"Вночі звернулась до лікарні в місті Целль-ам-Зе, коли від блювоти і слабості я вже не могла триматися на ногах", - додала вона.

Медики їй зробили аналіз крові та поставили крапельницю. Хоча аналізи, каже зірка, "потребували більш серйозної терапії і негайно".

"Легше мені не ставало, а на прохання щось вколоти більш дієве проти нудоти і тиску (який у мене скакав 150-170), просто розводили руками… "Треба терміново їхати додому!" - сказав Віталік, ми швидко зібрали речі і поїхали", - розповіла артистка.

Вже доїхавши до Будапешту Ользі вдалося потрапити до українських лікарів. Однак краще їй не ставало.

Подружжя прийняло рішення повертатися до України. І вже в одній  із лікарень Івано-Франківська Сумській надали допомогу.

Ольга Сумська потрапила до лікарні з отруєнням (фото: instagram.com/olgasumska)

"Почали капати магнезію, решту ліків, антибіотик одразу протягом декількох годин… О диво! Я нарешті заснула! Після трьох днів без сну і без їжі…", - поділилася зірка.

Акторка подякувала лікарям за порятунок і зазначила, що наша медицина і спеціалісти - найкращі.

Раніше ми писали, що Маша Єфросиніна потрапила до лікарні.

Також екс-пацієнтка лондонської клініки розповіла, як проходить реабілітація Кейт Міддлтон після операції.

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