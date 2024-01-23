Ольга Сумська серйозно отруїлася в Австрії: "Не могла триматися на ногах"

Українська акторка Ольга Сумська у подробицях розповіла про сильне отруєння під час відпочинку в Австрії, а також поскаржилася на лікування за кордоном.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку артистки.
За словами знаменитості, після відпочинку у Карпатах вони з родиною вирішили відправитись на декілька днів в Австрію.
Там Ольга посмакувала місцевим сиром і їй стало зле.
"Вирішили після Яремче і Буковелю ще й туди (Австрію, - Прим. Ред) махонути з лижами на декілька днів… Так от, зʼївши австрійського сиру горгонзола, я відчула себе зле. Мабуть таки десь клята пліснява подіяла…", - поділилася Сумська.
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
"Вночі звернулась до лікарні в місті Целль-ам-Зе, коли від блювоти і слабості я вже не могла триматися на ногах", - додала вона.
Медики їй зробили аналіз крові та поставили крапельницю. Хоча аналізи, каже зірка, "потребували більш серйозної терапії і негайно".
"Легше мені не ставало, а на прохання щось вколоти більш дієве проти нудоти і тиску (який у мене скакав 150-170), просто розводили руками… "Треба терміново їхати додому!" - сказав Віталік, ми швидко зібрали речі і поїхали", - розповіла артистка.
Вже доїхавши до Будапешту Ользі вдалося потрапити до українських лікарів. Однак краще їй не ставало.
Подружжя прийняло рішення повертатися до України. І вже в одній із лікарень Івано-Франківська Сумській надали допомогу.
Ольга Сумська потрапила до лікарні з отруєнням (фото: instagram.com/olgasumska)
"Почали капати магнезію, решту ліків, антибіотик одразу протягом декількох годин… О диво! Я нарешті заснула! Після трьох днів без сну і без їжі…", - поділилася зірка.
Акторка подякувала лікарям за порятунок і зазначила, що наша медицина і спеціалісти - найкращі.
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