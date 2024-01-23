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Екс-пацієнтка лондонської клініки розповіла, як проходить реабілітація Кейт Міддлтон після операції

Вівторок 23 січня 2024 19:57
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Екс-пацієнтка лондонської клініки розповіла, як проходить реабілітація Кейт Міддлтон після операції Кейт Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон минулого тижня зробили операцію на черевній порожнині і зараз принцеса знаходиться під наглядом лікарів.

Про те, що розповіла колишня пацієнтка лікарні про відновлення після такої операції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на закордонне видання People.

Як Кейт Міддлтон проходить реабілітацію

Принцеса Уельська нині знаходиться у відомій лондонській лікарні поблизу Харлі-стріт у районі Мерілебон, де минулого тижня вона перенесла операцію на черевній порожнині. Це та сама клініка, в якій лікуються майже всі члени королівської родини та допомагають їй всім необхідним.

Колишня пацієнтка, яка перенесла операцію на черевній порожнині в лондонській клініці, розповідає про те, як клініка допомогла їй на шляху до одужання.

"У мене був справді хороший досвід. Я вважаю, що досвід завжди залежить від того, наскільки успішно пройшла ваша операція, а найкращі хірурги пов’язані з лондонською клінікою, які є лідерами у своїй галузі, як у дослідженнях, так і в хірургії. У мене був супер хірург, все було дуже ефективно. Я лежала на операційному столі через дві години після того, як увійшла до клініки", - розповідає екс-пацієнтка лікарні, де лежить Кейт.

Екс-пацієнтка лондонської клініки розповіла, як проходить реабілітація Кейт Міддлтон після операції

Як Кейт Міддлтон проходить реабілітацію (фото: Getty images)

"Медсестри просто неймовірні, вони уважні до ваших потреб. У лікарні дуже добрий персонал, і всі вони здаються дуже обізнаними, дуже чуйними та турботливими. Фізіотерапевти допомагають вам одужати та стати на ноги", - продовжує розповідь колишня пацієнтка.

Також жінка зазначила, що після операції на черевній порожнині потрібно багато терпіння, і спочатку це трохи страшно. Виходить, у принцеси Уельської непростий шлях до відновлення, особливо на самому початку.

Принцесі варто провести у клініці від 10 до 14 днів після операції, оскільки вона потребує особливого догляду, а також цей термін застерігає від заражень швів.

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