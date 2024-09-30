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Ольга Харлан засвітилася в костюмі найбільш трендового відтінку осені (фото)

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка нещодавно порадувала своїх шанувальників новиною про те, щовиходить заміж, продемонструвала в мережі стильний образ у найбільш трендовому кольорі сезону.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram спортсменки.

Як відомо, раніше Харлан знялася у яскравій фотосесії для вересневого Playboy.

"Був неабиякий привід бути гарненькою. Презентація обкладинки Playboy", - зазначила вона в публікації.

Для виходу в світ золота медалістка Олімпіади-2024 обрала брючний костюм у найбільш трендовому відтінку сезону - бордовому або, як його ще називають, бургунді.

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Наряд Харлан складався з широких штанів та піджака з оригінальними вирізами на рукавах. Свій лук вона доповнила ще однією трендовою річчю - мініатюрною сумочкою з леопардовим принтом, а також туфлями з гострими носками.

Волосся спортсменка зібрала в лаконічну зачіску, а також зробила виразнішими очі. Завершували образ прикраси у вигляді колосків: масивне намисто на шиї та сережки.

Спортсменка в трендовому луці (фото: instagram.com/olgakharlan)

Як відреагували у мережі

Фоловери Ольги Харлан, які побачили спортсменку в незвичному образі, відразу ж почали коментувати публікацію:

  • "Тобі нереально красиво у цьому костюмі"
  • "Прекрасна та елегантна"
  • "Красуня"
  • "Красуня. Дуже жіночна і харизматична"
  • "Наша княгиня Ольга".

До речі, Ольга Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 та 2024 років, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор 2012, 2016 та 2024 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 - індивідуально; 2009 та 2013 - в командній першості).

Харлан на обкладинці Playboy (фото: instagram.com/olgakharlan)

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