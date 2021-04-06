UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Олеся Железняк рассказала о будущем сериала "Сваты-7": осталось четыре серии

Автор: Роман Мирончук

Из-за пандемии коронавируса выход на экраны сериала "Сваты-7" постоянно откладывается. Российская актриса театра и кино Олеся Железняк рассказала о будущем сериала.

Сезон снимается уже четыре года. Об этом она призналась в интервью "Собеседнику".

"Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта с Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу. Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме", - заявила Железняк.

Она также рассказала о неприятных инцидентах, которые случались на съемках предыдущих сезонов.

Так однажды одна из сцен снималась под Киевом. Съемочная группа арендовала загородный дом и под конец съемок был вытоптан весь двор и огород. Позже семья уже не хотела впускать киношников на свою территорию.

Напомним, знаменитый актер из "Глухаря" Всеволод Хабаров погиб при странных обстоятельствах. Его обнаружили мертвым в собственной квартире. Эксперты выяснили, что он пролежал мертвым более месяца. При этом о причинах смерти ничего не известно. Ему было 67 лет.

Мы также писали о том, что умер известный украинский потомственный актер Зиновий Симчич. Актер болел коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины сериалСваты
Читайте также
Звезда Netflix: стало известно, кто сыграет Голду Меир в долгожданном сериале
Могу поразить и удивить: Валерия Ходос откровенно про критику, "Незакрытую мишень" и украинское кино
Прогноз погоды