Олеся Железняк розповіла про майбутнє серіалу "Свати-7": залишилося чотири серії

"Ми вже чотири роки знімаємо цей сезон, залишилося всього чотири серії. Через те, що вся команда проєкту з України, через ковідних обмежень важко всіх зібрати і почати роботу. Сподіваємося дозняти сезон влітку. Самі не знаємо, коли він вийде на екран. Сподіваюся, до зими", - заявила Железняк.

Вона також розповіла про неприємні інциденти, які траплялися на зйомках попередніх сезонів.

Так одного разу одна зі сцен знімалась під Києвом. Знімальна група орендувала заміський будинок і під кінець зйомок був витоптаний весь двір і город. Пізніше сім'я вже не хотіла впускати кіношників на свою територію.