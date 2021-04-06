Олеся Железняк розповіла про майбутнє серіалу "Свати-7": залишилося чотири серії

Через пандемію коронавірусу вихід на екрани серіалу "Свати-7" постійно відкладається. Російська актриса театру і кіно Олеся Железняк розповіла про майбутнє серіалу.
Сезон знімається вже чотири роки. Про це вона зізналася в інтерв'ю "Собеседник".
"Ми вже чотири роки знімаємо цей сезон, залишилося всього чотири серії. Через те, що вся команда проєкту з України, через ковідних обмежень важко всіх зібрати і почати роботу. Сподіваємося дозняти сезон влітку. Самі не знаємо, коли він вийде на екран. Сподіваюся, до зими", - заявила Железняк.
Вона також розповіла про неприємні інциденти, які траплялися на зйомках попередніх сезонів.
Так одного разу одна зі сцен знімалась під Києвом. Знімальна група орендувала заміський будинок і під кінець зйомок був витоптаний весь двір і город. Пізніше сім'я вже не хотіла впускати кіношників на свою територію.
Нагадаємо, знаменитий актор з "Глухаря" Всеволод Хабаров загинув при дивних обставинах. Його виявили мертвим у власній квартирі. Експерти з'ясували, що він пролежав мертвим більше ніж місяць. При цьому про причини смерті нічого не відомо. Йому було 67 років.
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