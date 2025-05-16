Олена Зеленська зізналася, що допомагає їй боротися зі стресом під час війни
Перша леді України Олена Зеленська розповіла про хобі, до якого повернулася вже під час повномасштабної війни.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Марічці Падалко на YouTube-каналі "Марічка".
Річ у тім, що в шкільні роки вона захоплювалася музикою, зокрема, грою на фортепіано. Під час повномасштабного вторгнення РФ перша леді України повернулася до цього заняття, оскільки воно допомагає їй поліпшити ментальне здоров'я і справлятися зі стресом.
"Я згадала, наскільки це допомагає емоційно налаштуватися - я забула, що це таке. Я рада, що я повертаюся", - зазначила Зеленська.
Вона вирішила відновити отримані раніше знання. Річ у тім, що діти Олени та Володимира Зеленських також раніше відвідували музичну школу. Але, як зазначила перша леді, вони "швидко кинули".
"Я намагаюся зараз відновити (знання - ред.), навіть знайшла ноти, які залишилися від того, коли дочка ще грала і син. Вони в мене короткий момент у своєму житті також займалися, але швидко кинули, не так як я", - зазначила вона.
Також вона розповіла, що грає на електричному піаніно в навушниках.
"Я в навушниках граю, щоб ніхто цього не чув. У мене електричне піаніно. Це таке задоволення - ви собі не уявляєте. Ніхто не чує твоїх помилок, ніхто не прислухається", - поділилася перша леді.
Крім того, вона згадала, як займалася музикою в дитинстві. Тоді її головним слухачем була мама.
"Мама завжди любила, коли я грала. Я пам'ятаю, у мене було піаніно навпроти кухні, і мама щось там робила, визирала і дивилася на мене. Мене це дратувало завжди", - зазначила Олена Зеленська.
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, у минулому - сценарист студії "Квартал 95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
Подружжя виховує двох дітей: доньку Олександру і сина Кирила.
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