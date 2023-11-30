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Олена Зеленська здивувала яскравим кольором вбрання (фото)

Олена Зеленська вразила яскравим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська протягом всього часу повномасштабної війни обирає вбрання у класичних та стриманих кольорах, оскільки вона має певні рамки. Тому побачити її в яскравому образі - це справжнє здивування.

Про те, у вбранні якого кольору зачарувала всю країну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.

Олена Зеленська вразила яскравим образом 

Дружина президента дуже ретельно обирає кожен свій лук, звісно, не самостійно, а з великою командою, проте її вподобання враховуються. Зазвичай Олена обирає вбрання у чорному, коричневому, сірому, бежевому та білому кольорах та у відтінках цих палітр. 

Іноді вона може з’явитися у ніжних відтінках, наприклад, у персиковому вбранні, в одязі кольору фісташка. Але від бази не відходить. Та на конференції, де обговорювали впровадження Стратегії гендерної рівності в освіті в Україні, пані Зеленська постала у дуже красивому та яскравому костюмі кольору хакі. 

Він складається зі спідниці та піджака, а ось під низ вона одягла чорний гольф та колготи також чорного кольору. Цього разу Зеленська доповнила свій образ улюбленими туфлями човниками, які дійсно дуже пасують під цілісний лук. 

Варто сказати, що такий колір, як хакі, дуже освіжає Олену, він підкреслює її очі та гарно поєднується з кольором її волосся.

До речі, на зустрічі перша леді обійшлася без додаткових аксесуарів. Вона не підкреслювала свій костюм брошками, каблучками чи поясом.

Цього разу Зеленська лише підкреслила свій образ золотими сережками, які майже не привертають до себе увагу.

Олена Зеленська вразила яскравим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Що символізує колір хакі 

Донедавна колір хакі асоціювався виключно з військовим одягом, що досить актуально і зараз в нашій країні.  Але попри це він займає тверде місце у модних трендах. Цей колір підкреслює природну красу своєї володарки та на прикладі пані Зеленської, ми можемо це побачити. Хакі асоціюються з природою і свободою.

Олена Зеленська вразила яскравим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Раніше ми розповідали про те, як пані Зеленська в елегантному вбранні показала нову символічну брошку.

Також читайте наш матеріал про те, що Олена Зеленська у дипломатичному образі заговорила про насильство.

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Олена Зеленськатренди