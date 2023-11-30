Елена Зеленская удивила ярким цветом наряда (фото)

Елена Зеленская поразила ярким образом

Жена президента очень тщательно выбирает каждый свой лук, конечно, не самостоятельно, а с большой командой, однако ее предпочтения учитываются. Обычно Елена выбирает наряды в черном, коричневом, сером, бежевом и белом цветах и в оттенках этих палитр.

Иногда она может появиться в нежных оттенках, например в персиковом наряде, в одежде цвета фисташка. Но от базы не отходит. Но на конференции, где обсуждали внедрение Стратегии гендерного равенства в образовании в Украине, Зеленская предстала в очень красивом и ярком костюме цвета хаки.

Он состоит из юбки и пиджака, а вот под низ она надела черный гольф и колготы черного цвета. На этот раз Зеленская дополнила свой образ любимыми туфлями лодочками, которые действительно очень подходят под цельный лук.

Стоит сказать, что такой цвет как хаки, очень освежает Елену, он подчеркивает ее глаза и хорошо сочетается с цветом ее волос.

Кстати, на встрече первая леди обошлась без дополнительных аксессуаров. Она не подчеркивала свой костюм брошами, кольцами или поясом.

В этот раз Зеленская лишь подчеркнула свой образ золотыми серьгами, которые почти не привлекают к себе внимание.

Елена Зеленская поразила ярким образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Что символизирует цвет хаки

До недавнего времени цвет хаки ассоциировался исключительно с военной одеждой, что довольно актуально и сейчас в нашей стране. Но несмотря на это, он занимает твердое место в модных трендах. Этот цвет подчеркивает естественную красоту своей обладательницы и на примере Зеленской, мы можем это увидеть. Хаки ассоциируются с природой и свободой.

Елена Зеленская поразила ярким образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)