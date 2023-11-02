Олена Зеленська вразила модним осіннім образом: пальто-кімоно та яскрава сорочка

Олена Зеленська вразила новим образом

Пані Зеленська завітала на партнерську зустріч "Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи". Завдяки цій реформі, країна має унікальний шанс сформувати здорові харчові звички для цілого покоління, і цим питанням дуже стурбована дружина президента.

Вона завітала в один з дошкільних закладів на Київщині, який, до речі, постраждав від ворожої атаки, але зараз працює. Олена Зеленська є ініціаторкою проекту здорового харчування для дітей у навчальних закладах. І вже активно її втілює.

На зустріч Олена приїхала у цікавому та стильному вбранні. Перша леді обрала чорні брюки в діловому стилі, і варто зауважити, що вони були широкими, як зазвичай обирає Зеленська.

Також вона одягнула замшеву сорочку гірчичного кольору, яка підкреслює її очі та дуже пасує до кольору волосся. А ось зверху Олена одягнула коротке пальто-кімоно темно-синього кольору, майже чорного з цікавим елементом - розрізи на руках.

Доповненням образу стали улюблені туфлі-човники першої леді, які додали вишуканості та зробили акцент на жіночності та дипломатичності.

Образ Олени Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Привід для зустрічі

Як ми вже повідомляли вище, Олена Зеленська продовжує роботу з ініціативою здорового харчування, тому у дошкільному закладі жінка завітала на кухню, а також поспілкувалась з очільниками 12 обласних військових адміністрацій разом із представниками Київської ОВА.

На цій зустрічі перша леді розповіла, наскільки важливо дбати про здорове і збалансоване харчування дітей, навіть в той час, коли здається, що є питання важливіші.

Образ Олени Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)