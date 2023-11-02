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Олена Зеленська вразила модним осіннім образом: пальто-кімоно та яскрава сорочка

Олена Зеленська вразила новим стилем (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська завжди вражає своїми вбраннями, але найчастіше діловими, наприклад, на закордонних зустрічах, коли опиняється у полі зору всього світу. Але й на зустрічі в Україні пані Зеленська виходить в не менш цікавих луках.

Про те, яким вбранням перша леді вразила українців, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Олени Зеленської.

Олена Зеленська вразила новим образом 

Пані Зеленська завітала на партнерську зустріч "Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи". Завдяки цій реформі, країна має унікальний шанс сформувати здорові харчові звички для цілого покоління, і цим питанням дуже стурбована дружина президента. 

Вона завітала в один з дошкільних закладів на Київщині, який, до речі, постраждав від ворожої атаки, але зараз працює. Олена Зеленська є ініціаторкою проекту здорового харчування для дітей у навчальних закладах. І вже активно її втілює. 

На зустріч Олена приїхала у цікавому та стильному вбранні. Перша леді обрала чорні брюки в діловому стилі, і варто зауважити, що вони були широкими, як зазвичай обирає Зеленська. 

Також вона одягнула замшеву сорочку гірчичного кольору, яка підкреслює її очі та дуже пасує до кольору волосся. А ось зверху Олена одягнула коротке пальто-кімоно темно-синього кольору, майже чорного з цікавим елементом - розрізи на руках. 

Доповненням образу стали улюблені туфлі-човники першої леді, які додали вишуканості та зробили акцент на жіночності та дипломатичності. 

Образ Олени Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Привід для зустрічі 

Як ми вже повідомляли вище, Олена Зеленська продовжує роботу з ініціативою здорового харчування, тому у дошкільному закладі жінка завітала на кухню, а також поспілкувалась з очільниками 12 обласних військових адміністрацій разом із представниками Київської ОВА. 

На цій зустрічі перша леді розповіла, наскільки важливо дбати про здорове і збалансоване харчування дітей, навіть в той час, коли здається, що є питання важливіші.

Образ Олени Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Раніше ми писали про пари, стилем яких захоплюється весь світ.

А також читайте наш маеріал про те, що Олена Зеленська назвала один з найкращих рецептів ментального здоров‘я.

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Олена Зеленськатренди