Елена Зеленская поразила модным осенним образом: пальто-кимоно и яркая рубашка

Елена Зеленская поразила новым образом

Зеленская посетила партнерскую встречу "Реформа питания: вызовы, достижения, перспективы". Благодаря этой реформе у страны есть уникальный шанс сформировать здоровые пищевые привычки для целого поколения, и этим вопросом очень обеспокоена супруга президента.

Она посетила одно из дошкольных учреждений на Киевщине, которое, кстати, пострадало от вражеской атаки, но сейчас работает. Елена Зеленская - инициатор проекта здорового питания для детей в учебных заведениях. И уже активно ее олицетворяет.

На встречу Елена приехала в интересном и стильном наряде. Первая леди выбрала черные брюки в деловом стиле, и стоит заметить, что они были широкими, как обычно и выбирает Зеленская.

Также она надела замшевую рубашку горчичного цвета, которая подчеркивает ее глаза и очень подходит цвету волос. А вот сверху Елена надела короткое пальто-кимоно темно-синего цвета, почти черного с интересным элементом - разрезы на руках.

Дополнением образа стали любимые туфли-лодочки первой леди, которые придали изысканность и сделали акцент на женственности и дипломатичности.

Образ Елены Зеленской (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Повод для встречи

Как мы уже сообщали выше, Елена Зеленская продолжает работу по инициативе здорового питания, поэтому в дошкольном заведении женщина посетила кухню, а также пообщалась с руководителями 12 областных военных администраций вместе с представителями Киевской ОВА.

На этой встрече первая леди рассказала, насколько важно заботиться о здоровом и сбалансированном питании детей, даже в то время, когда кажется, что есть вопросы важнее.

Образ Елены Зеленской (фото: facebook.com/olenazelenska.official)