Олена Зеленська назвала один з найкращих рецептів ментального здоров‘я

Кожен українець зараз страждає від стресу. І в кожного він проявляється по-різному, адже наша психіка неконтрольована і в будь-який момент може “здати”. Тому пані Зеленська поділилась власним рецептом ментального здоров’я.

Олена Зеленська розповіла про рецепт ментального здоров'я

"Один із найкращих рецептів ментального здоров’я розповів мені Стівен Фрай, який цього року був ведучим третього Саміту перших леді та джентльменів, присвяченого саме моральній стійкості перед випробуваннями сучасного світу. Актор і письменник, пан Фрай є також активістом боротьби за здорову психіку. Його порада - насамперед бути щирим із собою, чесно визнавати свої тривоги й проблеми", - розповіла свій рецепт перша леді.

Це, звісно, найскладніше, тому що всі ми звикли грати ролі, які самі собі призначили або які призначило нам суспільство. А бути чесним із собою означає сміливість вийти на час із якоїсь ролі, наприклад, тієї, де ви ніколи не втомлюєтеся, щоб відпочити. Правдивість із собою потрібна, щоб вчасно відновитися та не зламатися. Це, до речі, перший крок у багатьох психологічних реабілітаційних програмах.

З нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я, в інтерв’ю каналу ICTV Олена Зеленська розповіла, як працює Всеукраїнська програма ментального здоров’я, яка покликана підвищити обізнаність нашого суспільства з цією темою та навчити допомагати собі й не соромитися звертатися по допомогу.

"Вона зараз потрібна всім: кожен із нас, навіть той, у кого не загинули близькі, не зруйнований дім, усе одно постійно почувається в небезпеці. А перманентний стрес не може не даватися взнаки. Тож кожен із нас має нині збільшити свої знання в психології та стати трохи психологом", - зазначила Зеленська.

Також в ефірі шоу дружина президента зазначила, що у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я вони посилено готують військових психологів, бо такий нагальний запит мають наші захисники. Повинні зробити для них усе, бо саме це вони роблять для нас.

"Наприкінці розмови Олена Фроляк запитала мене про мою пораду всім, хто щодня відчуває стрес. Вона в тому, щоб подбати про себе, свій психологічний стан вчасно, щоб не вигоріти, не зруйнуватися та якісно подбати про інших", - порадила дружина Зеленського.