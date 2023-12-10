Елена Зеленская в сдержанном образе заговорила о стойкости украинских детей (фото)

Елена Зеленская каждый раз демонстрирует новые и интересные образы. Каждый из них особенный и демонстрирует определенные настроения и темы, которые обсуждаются на деловых встречах первой леди.

О том, в каком образе Елена Зеленская заговорила о стойкости украинских детей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал супруги президента.

Елена Зеленская в сдержанном образе заговорила об стойкости украинских детей

При каждом новом появлении на публике, Зеленская приятно удивляет своими образами, поскольку они всегда элегантны, уместны, интересны и универсальны. Первая леди любит брючные костюмы, деловые платья, костюмы с юбками и иногда обычную одежду по типу джинсов и обычных свитеров.

Но на этот раз Елена не стала менять своими классическими нарядами и выбрала брючный костюм серого цвета. Брюки свободного кроя в стиле палаццо, а вот пиджак классический.

Под жакет Зеленская выбрала обычный черный гольф, который, кстати, довольно часто присутствует в ее последних образах. И это неудивительно, ведь это классика, которая хорошо сочетается с костюмами и верхней одеждой.

Свой образ супруга президента дополнила ремешком черного цвета, а также виднеющимися через ее укладку золотыми серьгами. А вот в качестве обуви Елена выбрала сапоги чёрного цвета на высокой подошве.

Елена Зеленская в элегантном образе заговорила о стокости украинских детей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Что сказала Елена Зеленская об стойкости украинских детей

Вместе с командой Фонда Елены Зеленской она встречалась с Open Society Foundations. А именно с главой сети Александром Соросом, который уже второй раз за последний месяц приехал в Киев.

По словам первой леди, эти совместные проекты направлены на социализацию, отдых и улучшение ментального здоровья детей. Тех, которые воспитываются в больших приемных семьях в прифронтовых, деоккупированных и пострадавших регионах Украины.

"Украинские дети чрезвычайно устойчивы. Они продолжают учиться, искать возможности для самореализации и развития. Но, несомненно, им нужна поддержка, особенно уязвимым", - говорит Елена.

Елена Зеленская в элегантном образе заговорила о стокости украинских детей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)