Олена Зеленська вразила новим костюмом з оригінальним комірцем (фото)

Олена Зеленська вже неодноразово доводила, що вона має особливий смак та свій власний стиль. І кожне нове вбрання дружини президента - викликає захват.

Про те, яким оригінальним костюмом перша леді приголомшила цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram- канал Олени.

Олена Зеленська вразила новим оригінальним костюмом

Перша леді вміє справити враження й підібрати вдале вбрання, що буде демонструвати не лише приховані сенси, а ще й підкреслювати основну мету. Колір, аксесуари, форми - все це команда стилістів Олени враховує щоразу і робить для неї незабутні луки.

На крайній зустрічі з Геленою Кеннеді пані Зеленська вибрала костюм, що складається зі спідниці та кофтинки з цікавим комірцем, сіро-бежевого кольору. Він ніби звичайний, але особлива форма коміра робить його оригінальним та досить яскравим.

Цей же костюм Олена доповнила ремінцем, що підкреслює талію та круглими сережками із золота.

Цілком образ Олени вийшов дуже стриманим, можна, навіть сказати суворим, оскільки на зустрічі з баронесою обговорювалась дуже важлива тема - сексуальне насильство жінок.

Олена Зеленська вразила новим цікавим вбранням (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

"Моя робота щодо сексуальних злочинів проти жінок і дітей в Україні, а також щодо викрадення українських дітей призвела до того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери проти Путіна та його уповноваженої у справах дітей", - розповіла баронеса Гелена Кеннеді.

Олена зазначила, що усі ці насильства - це виклики для її програми психологічної допомоги, бо вони хочуть повернути дітям не лише нормальне життя, але й нормальне самопочуття.

"Війна ранить не лише кулями. Наші діти стали переселенцями. Вони позбавлені повноцінного доступу до освітнього процесу: навчання в шкільному укритті або онлайн, без доступу до школи стало звичайним явищем. Це втрата дитинства й подекуди психологічна травма на все життя", - пише перша леді.

Олена Зеленська вразила новим цікавим вбранням (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)