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Олена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого Миколая

Середа 06 грудня 2023 17:47
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Олена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого Миколая Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська разом зі своєю фундацією втілює у життя важливі проекти, які допомагають українським діточкам по всій країні.

Про те, як перша леді у яскравому образі привітала дітей на Житомирщині з Днем Святого Миколая, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Telegram-канал дружини президента.

Олена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого Миколая

Відтепер Україна святкує День Святого Миколая 6 грудня - за новим календарем. Таким чином ми відроджуємо свої традиції, які, колись, були порушені радянською владою.

З цієї нагоди головні ялинки у деяких містах засяяли набагато раніше, ніж зазвичай, а діти вже отримали свої подарунки, на які так довго чекали.

Олена Зеленська спільно з Фундацією взяли на себе відповідальну місію - привітати дітей у незвичайних школах - "Школах супергероїв". Це класи, які створені при дитячих лікарнях спеціально для маленьких пацієнтів, яким потрібно перебувати там тривалий час. Адже іноді діти вимушені по кілька місяців жити в лікарняних палатах, через хворобу.

"Сьогодні привітали з днем Святого Миколая учнів одразу двох із них - на Житомирщині. Разом дослідили історію Святого Миколая на святковому уроці та взагалі чудово провели час", - прокоментувала цю подію Зеленська.

Олена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого МиколаяОлена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого МиколаяОлена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого Миколая

Олена Зеленська привітала дітей з Днем Святого Миколая (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Також пані Олена розповіла, які подарунки отримали діти. Виявляється, солодощів маленьким супергероям не можна, тож у коробки з подарунками від Фундації першої леді поклали не менш приємні речі - набори для розвитку та творчості, іграшки й конструктори, якими зможе користуватися весь клас.

На зустріч з дітками, дружина президента завітала у яскравому вбранні. Вона обрала синій кардиган та кофтинку такого ж кольору - вірогідно, це костюм. А також класичні темні брюки у стилі палаццо.

Цей образ Зеленської виглядає досить живо та цікаво, що гарно впливає на настрій дітей. Цього разу перша леді зібрала волосся в акуратний пучок і доповнила образ масивними сережками.

Олена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого МиколаяОлена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого МиколаяОлена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого МиколаяОлена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого МиколаяОлена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого МиколаяОлена Зеленська у яскравому вбранні привітала дітей з Днем Святого Миколая

Олена Зеленська привітала дітей з Днем Святого Миколая (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Раніше ми розповідали про те, що Олена Зеленська розповіла про бойфренда своєї 19-річної доньки.

Також читайте наш матеріал про те, як Зеленська продемонструвала, як стильно поєднати різні відтінки сірого.

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