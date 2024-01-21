Став сентиментальнішим: Олена Зеленська чесно зізналася, як змінився її чоловік за час війни

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як змінився характер її чоловіка за час великої війни. Вона зазначила, що Володимир Зеленський став більш сентиментальним у простих речах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір національного телемарафону.

Олена Зеленська про зміни у характері її чоловіка

За словами першої леді, її чоловік став більш цілеспрямованим та витривалим.

"Я можу сказати, що є риси його характеру, які стали більш гострими і більш важливими - це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі завжди і будь-якій людині, але в цій ситуації, в якій ми всі зараз, для президента нашої країни - вони дуже важливі", - зазначила Зеленська.

Олена Зеленська з чоловіком (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Також Олена зізналася, що Володимир став "більш сентиментальним в якихось простих речах".

"Коли тобі не вистачає дуже простих для нормальної людини речей, спілкування зі своєю сім'єю, з дітьми, коли ти це маєш, ти дуже це цінуєш. Тому його можна порадувати зараз дрібничкою, яка пов'язана з дітьми", - поділилася дружина глави держави.

Олена Зеленська з чоловіком (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Надіслати йому фотографію сина або розповісти, що сказала дочка. І його це зараз дуже емоційно чіпляє. Раніше таким чутливим він не був", - підкреслила вона.