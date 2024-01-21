ua en ru
Нд, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Став сентиментальнішим: Олена Зеленська чесно зізналася, як змінився її чоловік за час війни

Неділя 21 січня 2024 11:30
UA EN RU
Став сентиментальнішим: Олена Зеленська чесно зізналася, як змінився її чоловік за час війни Олена Зеленська з чоловіком (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як змінився характер її чоловіка за час великої війни. Вона зазначила, що Володимир Зеленський став більш сентиментальним у простих речах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір національного телемарафону.

Олена Зеленська про зміни у характері її чоловіка

За словами першої леді, її чоловік став більш цілеспрямованим та витривалим.

"Я можу сказати, що є риси його характеру, які стали більш гострими і більш важливими - це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі завжди і будь-якій людині, але в цій ситуації, в якій ми всі зараз, для президента нашої країни - вони дуже важливі", - зазначила Зеленська.

Став сентиментальнішим: Олена Зеленська чесно зізналася, як змінився її чоловік за час війни

Олена Зеленська з чоловіком (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Також Олена зізналася, що Володимир став "більш сентиментальним в якихось простих речах".

"Коли тобі не вистачає дуже простих для нормальної людини речей, спілкування зі своєю сім'єю, з дітьми, коли ти це маєш, ти дуже це цінуєш. Тому його можна порадувати зараз дрібничкою, яка пов'язана з дітьми", - поділилася дружина глави держави.

Став сентиментальнішим: Олена Зеленська чесно зізналася, як змінився її чоловік за час війни

Олена Зеленська з чоловіком (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Надіслати йому фотографію сина або розповісти, що сказала дочка. І його це зараз дуже емоційно чіпляє. Раніше таким чутливим він не був", - підкреслила вона.

Нещодавно ми розповідали, що Олена Зеленська заселила багатодітну родину у новий будинок.

Також дивіться 30 найкращих образів першої леді України за 2023 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Олена Зеленська Президент Війна Росії проти України
NEWS
Завод "Панцирів" та газовий термінал. Що відомо про нічний наліт дронів на РФ
Завод "Панцирів" та газовий термінал. Що відомо про нічний наліт дронів на РФ