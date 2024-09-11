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Олена Зеленська розповіла, чи вимикають в її оселі світло та чи спускається в укриття

Олена Зеленська (фото: пресслужба першої леді)
Автор: Іванна Пашкевич

Перша леді України Олена Зеленська поділилася, що після масованих атак з боку Росії зіштовхується з такими самими труднощами, як і решта громадян, зокрема з відключеннями електроенергії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю дружини президента України YouTube-каналу "Ми Україна".

Чи вимикають світло в оселі Зеленської

Зі слів Олени, у неї, як і в інших українців, вимикають електроенергію.

"Авжеж (світло - ред.) зникає. Ми живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, бо працює генератор. Налагодили його роботу. Голосно, але це рятує", - поділилася Зеленська.

Також вона пригадала, чим вони займалися з дітьми, коли РФ здійснювала перші обстріли енергосистеми.

Родина Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Але, наприклад, коли пам’ятаєте, перші обстріли енергосистеми такі були, коли ми всі згадали що таке життя при свічках. То були в нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося. Вечеряли при свічках, книжки читали, якісь настільні ігри грали, коли можна було. Лягали спати раніше", - розповіла перша леді.

На запитання, чи спускається в укриття, відповідає, що робить це щоразу, коли лунає повітряна тривога.

"Впевнена, що спускатися в укриття дуже потрібно. Я спускаюся. Вночі кожного разу. Беру дітей, маю їх розбудити. Беру своїх собак, кота, тягнемо їх до підвалу. Але водночас я розумію, що мені дуже пощастило, що я може спуститися до підвалу у своєму будинку. І уявляю, як в це час люди йдуть в метро", - поділилася Зеленська.

"На жаль це дуже незручно, ми вимотані, діти невиспані. Але це рятує життя. І ми раз за разом, рахуючи жертви після обстрілу бачимо, що якщо було б укриття, якщо б люди змогли спуститися, врятувалися б", - додала вона.

 

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