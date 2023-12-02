Олена Зеленська розповіла про бойфренда своєї 19-річної доньки: "Перше кохання"

Олена Зеленська про особисте життя доньки

За словами Олени, її старша спадкоємиця зустріла своє перше кохання, і вони з чоловіком ніяк не можуть усвідомити, що Олександра вже така доросла.

Родина Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком у шоці від того, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває", - сказала Зеленська.

Ведуча поцікавилась у першої леді, чи приємно спостерігати за щасливою донькою, на що дружина глави держави з посмішкою відповіла: "Але стресово".

Для довідки

Олександра Зеленська восени 2022 року стала студенткою. Де саме навчається вона - президентське подружжя не уточнює.

Раніше Олена розповідала, що дівчина обрала юридичну спеціальність.

Родина Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пара також виховує 10-річного сина Кирила.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Зеленська разом із дітьми залишилася в Україні, однак в перші місяці у Києві її не було.