Елена Зеленская рассказала о бойфренде своей 19-летней дочери: "Первая любовь"

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что их с Владимиром Зеленским 19-летняя дочь Александра встречается с бойфрендом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фрагменты интервью с женой президента, опубликованные 1 декабря в ежедневном подкасте издания The Economist.
По словам Елены, ее старшая наследница встретила свою первую любовь, и они с мужем никак не могут осознать, что Александра уже такая взрослая.
Семья Зеленских (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается", - сказала Зеленская.
Ведущая поинтересовалась у первой леди, приятно ли наблюдать за счастливой дочерью, на что жена главы государства с улыбкой ответила: "Но стрессово".
Александра Зеленская осенью 2022 года стала студенткой. Где именно учится она - президентская пара не уточняет.
Ранее Елена рассказывала, что девушка избрала юридическую специальность.
Семья Зеленских (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Пара также воспитывает 10-летнего сына Кирилла.
После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленская вместе с детьми осталась в Украине, однако в первые месяцы в Киеве ее не было.
Напомним, ранее звезда "Женского квартала" вспомнил работу с первой леди Украины.
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