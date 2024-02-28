UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олена Зеленська показала, як поєднати трендову сорочку у клітинку з класичним костюмом (фото)

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська продовжує зачаровувати своїми вбраннями та цікавим поєднанням речей.

Про те, як перша леді поєднала сорочку у клітинку з класичним костюмом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал пані Зеленської.

Олена Зеленська показала трендове поєднання речей

Олена любить класичні речі, які можуть показати серйозність та елегантність її намірів та посади, оскільки їй потрібно справляти правильне враження на широкий дипломатичний світ. 

Зазвичай, Олена вибирає однотонні речі, але іноді дивує й одягом з принтами. Так, наприклад, на крайній зустрічі з секретарем закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном. 

"Сьогодні, розпочавши візит до Великої Британії, подякувала лордові Камерону за послідовну підтримку України", - пише Зеленська.

Олена Зеленська показала трендове поєднання речей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Для цієї важливої зустрічі перша леді вибрала трендову сорочку у клітинку, яка доповнюється бантом на зав’язках, що також є трендом. А також одягнула чорний класичний костюм, що складається з брюк палаццо та піджака. 

Свій образ Олена доповнила своїми улюбленими туфлями човниками та доволі масивними сережками, які видно здалеку. 

Пані Зеленська показала фотографії з цієї зустрічі, на яких і вона і Девід виглядають дуже задоволені, а це означає, що все пройшло добре. 

"Сподіваємося, що Сполучене Королівство й надалі відіграватиме провідну роль у посиленні міжнародної проукраїнської коаліції та допомагатиме нам зміцнювати нашу безпеку і стійкість перед лицем російської загрози. Бо оборона України - це оборона всього демократичного світу та його цінностей", - підсумувала перша леді.

Олена Зеленська показала трендове поєднання речей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена ЗеленськаМодні тренди