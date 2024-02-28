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Елена Зеленская показала, как соединить трендовую рубашку в клетку с классическим костюмом (фото)

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская продолжает очаровывать своими нарядами и интересным сочетанием вещей.

О том, как первая леди соединила рубашку в клеточку с классическим костюмом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал Зеленской.

Елена Зеленская показала трендовое сочетание вещей

Елена любит классические вещи, которые могут показать серьезность и элегантность ее намерений и должности, потому что ей нужно производить правильное впечатление на широкий дипломатический мир.

Обычно Елена выбирает однотонные вещи, но иногда удивляет и одеждой с принтами. Так, например, на крайней встрече с секретарем иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном.

"Сегодня, начав визит в Великобританию, поблагодарила лорда Камерону за последовательную поддержку Украины", - пишет Зеленская.

Елена Зеленская показала трендовое сочетание вещей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Для этой важной встречи первая леди выбрала трендовую рубашку в клетку, которая дополняется бантом на завязках, также трендом. А также надела черный классический костюм, состоящий из брюк палаццо и пиджака.

Свой образ Елена дополнила своими любимыми туфлями челноками и довольно массивными серьгами, которые видны издалека.

Зеленская показала фотографии с этой встречи, на которых и она и Дэвид выглядят очень довольны, а это значит, что все прошло хорошо.

"Надеемся, что Соединенное Королевство и дальше будет играть ведущую роль в усилении международной проукраинской коалиции и будет помогать нам укреплять нашу безопасность и устойчивость перед лицом российской угрозы. Потому что оборона Украины - это оборона всего демократического мира и его ценностей", - подытожила первая леди.

Елена Зеленская показала трендовое сочетание вещей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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