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Олена Зеленська показала, як поєднати яскраву сорочку з класичним костюмом (фото)

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська наразі має багато має багато важливих зустрічей, що дозволяють їй демонструвати свої нові образи.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Олени Зеленської.

Олена Зеленська показала, як поєднати яскраву сорочку з класичним костюмом 

Здається, вже всі звикли до того, що пані Олена зачаровує своїми стриманими вбраннями, але перша леді не зупиняється і кожного разу їй вдається підкорити світ. 

Дружина президента вже неодноразово розповідала історії стійкості українців і зустрічалась з ними особисто, аби підтримати певні ініціативи та проєкти. Цього рада Зеленська розповіла про вчительку Харкова, яка була вимушена переїхати до Тернополя і почати життя спочатку. 

Річ в тому, що жінка відкрила власний мовний центр, за допомогою гранту від місцевого центру зайнятості, до якого завітала перша леді разом з першою міністеркою економіки України Юлією Свириденко. 

Олена Зеленська показала новий образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Для цього важливого візиту пані Олена обрала чорний класичний костюм, який складається з двобортного піджака та брюк. Цього разу Зеленська обійшлась без модних трендів та одягнула прямі класичні штани. 

Але родзинкою образу стала жовто-яскрава сорочка, яка застібається під саме горло та додає луку свіжості. Варто зауважити, що сорочка шовкова, тому її гарно помітно крізь чорний жакет. 

Зачіска Олени є простою, вона просто трохи закрутила волосся, як і робить це зазвичай. А також пані Зеленська відмовилась від підборів, що зробило її образ простим.

Акцент дружина президента вирішила зробити на аксесуарах, тому вибрала досить масивні сережки у формі двох кружечків, які розмащені паралельно одне до одного та створюють цікаву форму. А ось в руках жінка носила дише свій мобільний телефон.

Олена Зеленська показала новий образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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Олена ЗеленськаМодні тренди