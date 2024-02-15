Елена Зеленская показала, как соединить яркую рубашку с классическим костюмом (фото)

Елена Зеленская показала, как соединить яркую рубашку с классическим костюмом

Кажется, уже все привыкли к тому, что Елена завораживает своими сдержанными нарядами, но первая леди не останавливается и каждый раз ей удается покорить мир.

Жена президента уже не раз рассказывала истории устойчивости украинцев и встречалась с ними лично, чтобы поддержать определенные инициативы и проекты. Этот совет Зеленский рассказал об учительнице Харькова, которая была вынуждена переехать в Тернополь и начать жизнь сначала.

Дело в том, что женщина открыла собственный языковой центр, с помощью гранта от местного центра занятости, который посетила первая леди вместе с первым министером экономики Украины Юлией Свириденко.

Елена Зеленская показала новый образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Для этого важного визита Елена выбрала черный классический костюм, состоящий из двубортного пиджака и брюк. В этот раз Зеленская обошлась без модных трендов и надела прямые классические штаны.

Но изюминкой образа стала желто-яркая рубашка, застегивающаяся под самое горло и придающая луку свежести. Следует заметить, что рубашка шелковая, поэтому ее хорошо заметно сквозь черный жакет.

Прическа Елены проста, она просто немного закрутила волосы, как и делает это обычно. А также Зеленская отказалась от каблука, что сделало ее образ простым.

Акцент супруга президента решила сделать на аксессуарах, поэтому выбрала достаточно массивные серьги в форме двух кружочков, которые размазаны параллельно друг другу и создают интересную форму. А вот в руках женщина носила свой мобильный телефон.

Елена Зеленская показала новый образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)