Олена Зеленська показала, як поєднати класичний костюм з елегантним бантом

Олена Зеленська останнім часом демонструє нові для себе образи, кольори та, здається, трохи змінює стиль. Але не відходить від класики та дипломатичності.

Про те, в якому образі пані Зеленська поєднала трендовий бант з костюмом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.

Олена Зеленська показала, як поєднати класичний костюм з трендовим бантом

Перша леді України дійсно вміє дивувати своїми образами, особливо це стало помітно в останній час, коли Олена має багато ділових зустрічей і демонструє цікаві образи, які й досі продовжують підкреслювати важливість обговорюваних тем.

Днями дружина президента показала дуже цікавий образ. Він стриманий, класичний, дипломатичний та оригінальний. Пані Зеленська обрала класичний брючний костюм чорного кольору та дуже цікаву сорочку з великим бантом на горловині у кольорі хакі.

Можна назвати цей образ трендовим, адже саме банти є однією з головних прикрас цього сезону. Вони підкреслюють та роблять будь-яку класичну річ більш виразною та помітною.

Свій лук Зеленська доповнила чорними туфлями човниками та масивними сережками, які видніються крізь її локони.

Олена Зеленська показала стильний образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Символізм кольору хакі

Колір хакі уособлює стабільність та відданість. Також це колір працьовитості та суворості. А ці якості якраз і демонструє дружина Володимира Зеленського, особливо на ділових зустрічах, що мають великий вплив на долю України.

Про що пані Зеленська говорила на зустрічі

Пані Зеленська розповіла про важливість розуміння та повного прийняття людей з обмеженими фізичними можливостями. Перша леді також підняла тему безбар'єрності, що означає розвиток можливостей для людей з різними фізичними вадами. Слух, зір, втрата ноги або руки в наслідок війни тощо.

Тож, виходить, що Олена знову ж таки змогла підкреслити важливість піднятих тем своїм одягом.

Олена Зеленська показала стильний образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)