Елена Зеленская показала, как сочетать классический костюм с элегантным бантом
Елена Зеленская в последнее время демонстрирует новые для себя образы, цвета и, кажется, немного меняет стиль. Но не отходит от классики и дипломатичности.
О том, в каком образе Зеленская соединила трендовый бант с костюмом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал первой леди.
Елена Зеленская показала, как объединить классический костюм с трендовым бантом
Первая леди Украины действительно умеет удивлять своими образами, особенно это стало заметно в последнее время, когда у Елены много деловых встреч и она демонстрирует интересные образы, которые до сих пор продолжают подчеркивать важность обсуждаемых тем.
На днях супруга президента показала очень интересный образ. Он сдержанный, классический, дипломатический и оригинальный. Зеленская выбрала классический брючный костюм черного цвета и очень интересную рубашку с большим бантом на горловине в цвете хаки.
Можно назвать этот образ трендовым, ведь именно банты являются одним из главных украшений этого сезона. Они подчеркивают и делают любую классическую вещь более выразительной и заметной.
Свой лук Зеленская дополнила черными туфлями лодочками и массивными серьгами, которые виднеются сквозь ее локоны.
Елена Зеленская показала стильный образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Символизм цвета хаки
Цвет хаки олицетворяет стабильность и преданность. Также это цвет трудолюбия и строгости. А эти качества как раз и демонстрирует жена Владимира Зеленского, особенно на деловых встречах, оказывающих большое влияние на судьбу Украины.
О чем Зеленская говорила на встрече
Зеленская рассказала о важности понимания и полного принятия людей с ограниченными физическими возможностями. Первая леди также подняла тему безбарьерности, что означает развитие возможностей для людей с разными физическими нарушениями. Слух, зрение, потеря ноги или руки в результате войны и т.д.
Выходит, что Елена опять же смогла подчеркнуть важность поднятых тем своей одеждой.
Елена Зеленская показала стильный образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Раньше мы рассказывали о том, как Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого.
Также читайте наш материал о том, что Елена Зеленская вошла в топ самых влиятельных женщин мира.