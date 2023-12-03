Олена Зеленська продемонструвала, як стильно поєднати різні відтінки сірого (фото)

Олена Зеленська кожного разу дивує своїми елегантними та стильними образами, які обирає на ділові зустрічі та виступи. Крайня ділова зустріч не стала виключенням.

Про те, як пані Зеленська поєднала різні відтінки сірого в одному образі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку першої леді.

Олена Зеленська показала, як поєднати різні кольори сірого

Перша леді дуже полюбляє обирати для своїх образів класичні кольори, які демонструють дипломатичність, спокій, стриманість, елегантність та смак.

Адже коли люди обирають класику - це означає, що вони в собі більш впевнені і не потребують яскравих фарб для того, щоб привернути на себе увагу.

За Олену завжди кажуть її прикраси, зокрема це брошки, сережки та каблучки. А також деталі на піджаках, наприклад, хустка.

Так, наприклад, на останній діловій зустрічі Олена з’явилась у дуже цікавому образі, в якому поєднала різні відтінки сірого кольору.

Вона одягла брючний костюм темно-сірого кольору, а також сорочку під горло світло-сірого кольору. Звісно, був ризик того, що все зіллється в одну палітру, але насправді такий лук виглядає стильно, цікаво та незвично.

Цього разу пані Зеленська прикрасила свій костюм лише хусткою та обійшлася без брошки. Проте Олена одягнула досить масивні сережки.

Олена Зеленська грамотно поєднала відтінки сірого в образі (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Символізм сірого кольору

Сірий, помилково вважають нудним кольором, адже він навпаки підкреслює спокій, мудрість та силу. Є така думка, що сірий колір має властивості розслаблення та гарно діють на психіку, допомагають структурувати думки й заспокоїти розум.

Цей колір є частиною ділового класичного гардероба, адже саме він не привертає до себе багато уваги, а це завжди доречно, адже у справах, що стосуються державних та ділових питань, увага має бути на справах, а не на людях та їхніх образах чи одязі.

Олена Зеленська грамотно поєднала відтінки сірого в образі (фото: facebook.com/olenazelenska.official)