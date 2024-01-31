Олена Зеленська підкорила президента Латвії ніжним образом (фото)

Олена Зеленська вміє дивувати своїми образами і доводила це вже неодноразово. Але останній лук першої леді підкорює своєю ніжністю.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.
Пані Олена завітала до Латвії з важливою місією та вже встигла зустрітися з важливими постатями країни і вразити своїм новим вбранням, яке передає ніжність та спокій, хоча тема зустрічей дуже щемлива.
"Розпочала робочу поїздку до Латвії. Основна мета мого візиту - участь у міжнародній конференції "Війна Росії проти дітей", що відбудеться завтра. Сьогодні ж уже мала дві зустрічі: із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і Прем’єр-міністеркою Евікою Сілінею", - розповідає Олена.
Для цих двох зустрічей Зеленська вибрала брючний костюм бежевого кольору, який складається з брюк палаццо, вільного крою та класичного двобортного піджака такого ж кольору.
Олена Зеленська у новому образі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Свій образ Олена доповнила туфлями човниками гірчичного кольору, що додають образу більш ділового стилю та сережками у формі шару, які видніються крізь укладку дружини президента.
Попри всю ніжність образу візит першої леді дійсно є дуже серйозним, адже зачіпає тему дітей під час війни.
"Сьогодні свій візит до Латвії розпочала із зустрічі та подяки пану Президенту за колосальний внесок у протидію російському вторгненню. За гуманітарну допомогу та прихисток для понад 58 тисяч наших громадян, повноцінне навчання для понад тисячі учнів і студентів у закладах країни, реабілітацію та лікування понад 270 наших воїнів та участь у відбудові понівеченої росіянами Чернігівщини: латвійськими силами там вдалося встановити 12 модульних будинків, купити дизельні генератори, реконструювати 5 освітніх та медичних закладів", - поділилась пані Зеленська своїми планами.
Олена Зеленська у новому образі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
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