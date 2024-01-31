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Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская умеет удивлять своими обидами и доказывала это уже неоднократно. Но последний лук первой леди покоряет своей нежностью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал первой леди.

Каким образом Елена Зеленская покорила президента Латвии

Елена посетила Латвию с важной миссией и уже успела встретиться с важными фигурами страны и поразить своим новым нарядом, который передает нежность и покой, хотя тема встреч очень щемящая.

"Начала рабочую поездку в Латвию. Основная цель моего визита - участие в международной конференции "Война России против детей", которая состоится завтра. Сегодня же уже имела две встречи: с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Премьер-министром Эвикой Силиней", - рассказывает Елена.

Для этих двух встреч Зеленская выбрала брючный костюм бежевого цвета, состоящий из палаццо, свободного кроя и классического двубортного пиджака такого же цвета.

Елена Зеленская в новом образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Свой образ Елена дополнила туфлями лодочками горчичного цвета, придающими образ более делового стиля и серьгами в форме слоя, которые виднеются через укладку супруги президента.

При всей нежности образа визит первой леди действительно очень серьезный, ведь затрагивает тему детей во время войны.

"Сегодня свой визит в Латвию начала со встречи и благодарности господину Президенту за колоссальный вклад в противодействие российскому вторжению. За гуманитарную помощь и прибежище более 58 тысяч наших граждан, полноценное обучение более тысячи учеников и студентов в учреждениях страны, реабилитацию и лечение более 270 наших воинов и участие в восстановлении изуродованной россиянами Черниговщины: латвийскими силами там удалось установить 12 модульных домов, купить дизельные генераторы, реконструировать 5 образовательных и медицинских учреждений", - поделилась Зеленская своими планами.

Елена Зеленская в новом образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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Елена Зеленскаятренди