Олена Зеленська з першими леді та джентльменами прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)

Так, вперше в історії як українських, так і міжнародних видань сім'ї ELLE обкладинку прикрасили сім дружин і два чоловіки лідерів держав - почесних гостей IV Саміту перших леді та джентльменів, організованого першою леді України Оленою Зеленською.

Темою цього Саміту, що проходив у Києві у вересні, була безпека дітей.

"І хоч війна триває та залишається найбільшим болем для українців, Україна сконцентрована не лише на собі, а шукає нові рішення для подолання глобальних загроз. Тож для цього номера гості дали ексклюзивні інтерв’ю, де розповіли про важливість таких ініціатив, як глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів, про те, як спільними зусиллями можна долати виклики, що загрожують добробуту всього світу, та про свої особисті місії", - зазначила дружина Володимира Зеленського.

Зеленська з першими леді і джентельменами на обкладинці ELLE Ukraine (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

У фотосесії взяли участь перші леді: Сюзанн Іннес-Стубб з Фінляндії, Сір'є Каріс з Естонії, Тамара Вучич із Сербії, Россана Брісеньо з Белізу, Діана Науседене з Литви, Лукресія Пейнадо з Гватемали, а також чоловік прем'єр-міністра Данії Бо Тенгберг, перший джентльмен Словенії Алеш Мусарі та перша леді України Олена Зеленська.

Що відомо про Саміт перших леді та джентельменів

Саміт перших леді та джентльменів (Summit of First Ladies and Gentlemen) - міжнародний захід, ініційований першою леді України Оленою Зеленською у 2021 році і спрямований на обговорення важливих глобальних проблем та пошук спільних рішень для поліпшення життя людей у різних країнах.

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Подія об'єднує перших леді та джентльменів з різних країн, які мають вплив на гуманітарні, соціальні та культурні проєкти.