Елена Зеленская назвала один из лучших рецептов ментального здоровья

Каждый украинец сейчас страдает от стресса. И у каждого он проявляется по-разному, ведь наша психика неконтролируема и в любой момент может сдать. Поэтому Зеленская поделилась собственным рецептом ментального здоровья.

Елена Зеленская рассказала о рецепте ментального здоровья

"Один из лучших рецептов ментального здоровья рассказал мне Стивен Фрай, который в этом году был ведущим третьего Саммита первых леди и джентльменов, посвященного именно моральной стойкости перед испытаниями современного мира. Актер и писатель господин Фрай является также активистом борьбы за здоровую психику. Его совет - прежде всего быть искренним с собой, честно признавать свои тревоги и проблемы", - рассказала свой рецепт первая леди.

Это, конечно, сложнее всего, потому что все мы привыкли играть роли, которые сами себе назначили или которые назначило нам общество. А быть честным с собой означает смелость выйти на время из какой-то роли, например той, где вы никогда не устаете, чтобы отдохнуть. Истинность с собой необходима, чтобы вовремя восстановиться и не сломаться. Это, к слову, первый шаг во многих психологических реабилитационных программах.

По случаю Всемирного дня психического здоровья, в интервью каналу ICTV Елена Зеленская рассказала, как работает Всеукраинская программа ментального здоровья, призванная повысить осведомленность нашего общества с этой темой и научить помогать себе и не стесняться обращаться за помощью.

"Она сейчас нужна всем: каждый из нас, даже тот, у кого не погибли близкие, не разрушенный дом, все равно постоянно чувствует себя в опасности. А перманентный стресс не может не сказываться. Поэтому каждый из нас должен сейчас увеличить свои знания в психологии. и стать немного психологом", - отметила Зеленская.

Также в эфире шоу супруга президента отметила, что в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья они усиленно готовят военных психологов, потому что такой неотложный запрос имеют наши защитники. Должны сделать для них все, потому что именно они делают для нас.

"В конце разговора Елена Фроляк спросила меня о моем совете всем, кто ежедневно испытывает стресс. Он в том, чтобы позаботиться о себе, своем психологическом состоянии вовремя, чтобы не выгореть, не разрушиться и качественно позаботиться о других", - посоветовала супруга Зеленского.