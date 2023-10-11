Стриманість та елегантність: Олена Зеленська вразила дипломатичним образом

Олена Зеленська завжди обирає дуже цікаві та доречні вбрання для ділових зустрічей та поїздок. В цьому їй допомагають стилісти, але спираючись на смак першої леді.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на допис Олени Зеленської у Facebook розповідає, в якому образі дружина президента завітала на зустріч "Ти як? Історії стійкості".

Образ Олени Зеленської

Вчора в усьому світі відзначали День психічного здоров’я. З цієї нагоди у Києві була організована зустріч “Ти як? Історії незламності”, де була присутня перша леді України разом з іншими знаменитостями.

Для цього важливого заходу пані Олена обрала дуже стриманий та елегантний образ. Вона одягнула дипломатичний костюм чорного кольору з двобортним піджаком та класичними прямими брюками. Під низ піджака Олена одягнула сіру сорочку, яка трохи відтіняла чорний колір.

Новий стриманий образ Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Доповненнями до образу стали улюблені чорні туфлі човники та прикраси. Для даного заходу Зеленська обрала масивні сережки.

Загалом вбрання першої леді відображало настрій українців в останні роки, оскільки нічого яскравого для морального стану в масштабному розумінні у нас не відбувається.

Новий стриманий образ Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Що було на зустрічі

На зустрічі зібралися діти, які мають психологічні травми через війну. Всі вони різні та їхні історії також різні. Але цих дітей об’єднує одна біда - війна.

"Ти як? Історії стійкості" - захід, який сьогодні провели за підтримки ЮНІСЕФ до Всесвітнього дня психічного здоров’я. Потужні, відверті історії нашої сильної молоді. Подякувала за них: публічно розповісти про свою вразливість - теж ознака стійкості", - написала пані Зеленська.

На цій зустрічі виступила й сама Зеленська, вона вийшла на сцену з синьою текою, де була необхідна для Олени інформація. Та в підсумку дружина президента подякувала всім присутнім за сміливість.

"Безмежно вдячна молодим людям, чиї історії ми почули, за їхню щирість і сміливість. Розповідати таке, тим паче публічно, непросто, бо означає проживати біль. Не кожен дорослий відважиться на таке", - написала перша леді у Facebook.

Олена Зеленська на зустрічі "Ти як? Історії стійкості" (фото:facebook.com/olenazelenska.official)