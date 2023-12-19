Олена Зеленська у класичному вбранні показала нову укладку (фото)

Олена Зеленська показала нову укладку

Зазвичай, перша леді виходить у світ з прямими та розпущеними локонами іноді вона може зібрати волосся в акуратний пучок, іноді розділяє нерівним пробором, аби з однієї сторони волосся спадало, а з іншої заправити його за вухо.

Та час від часу дружина президента крутить красиві та дуже елегантні локони, що створюють романтичні образи Олени. Хоча далеко не завжди хвилі та локони мають романтичний підтекст.

У випадку Зеленської, локони - це лише спосіб для того, щоб підкреслити елегантність та консерватизм. Оскільки вона є головною жінкою України та представляє її передусім світом.

Річ в тому, що пані Зеленська завітала на вже завершений об’єкт будівництва першої в Україні фабрики-кухні у місті Буча. Це будівництво відбувається в рамках реформи шкільного харчування, що є одним з надважливих проектів першої леді. Оскільки це значуща подія, то й локони в образі Олени є доречними.

Олена Зеленська вразила новою укладкою (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

"Реформа шкільного харчування триває. Для кожного регіону ми підбираємо оптимальний варіант. Десь буде фабрика-кухня, а десь розшириться мережа опорних кухонь", - пише у своєму дописі дружина Володимира Зеленського.

А ось сам лук пані Олени знову ж таки весь у чорному кольорі, який останнім часом обирає Зеленська. Дружина президента одягнула чорний брючний костюм, чорний гольф та чорне пальто-пончо, яке виглядає досить стильно та сучасно.

Також свій стриманий образ пані Зеленська доповнила чорними сліпонами на високій танкетці, які вже були помічені на ній неодноразово.

Олена Зеленська вразила новою укладкою (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)