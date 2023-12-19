Елена Зеленская в классическом наряде показала новую укладку (фото)

Елена Зеленская показала новую укладку

Обычно первая леди выходит в свет с прямыми и распущенными локонами, иногда она может собрать волосы в аккуратный пучок, иногда разделяет неровным пробором, чтобы с одной стороны волосы спадали, а с другой заправить их за ухо.

Но время от времени супруга президента крутит красивые и очень элегантные локоны, создающие романтические образы Елены. Хотя далеко не всегда волны и локоны имеют романтический подтекст.

В случае Зеленской, локоны - это лишь способ для того, чтобы подчеркнуть элегантность и консерватизм. Поскольку она главная женщина Украины и представляет ее прежде всего миром.

Дело в том, что Зеленская посетила уже завершенный объект строительства первой в Украине фабрики-кухни в городе Буча. Это строительство происходит в рамках реформы школьного питания, являющегося одним из важнейших проектов первой леди. Поскольку это значимое событие, то и локоны в образе Елены уместны.

Елена Зеленская поразила новой укладкой (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

"Реформа школьного питания продолжается. Для каждого региона мы подбираем оптимальный вариант. Где-то будет фабрика-кухня, а где-то расширится сеть опорных кухонь", - пишет в своем посте жена Владимира Зеленского.

А вот сам лук Елены опять же весь в черном цвете, который в последнее время выбирает Зеленская. Жена президента надела черный брючный костюм, черный гольф и черное пальто-пончо, которое выглядит довольно стильно и современно.

Также свой сдержанный образ Зеленская дополнила черными слепонами на высокой танкетке, которые уже были замечены на ней неоднократно.

Елена Зеленская поразила новой укладкой (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)