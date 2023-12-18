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Олена Зеленська в елегантному образі відвідала львівську оперу (фото)

Понеділок 18 грудня 2023 15:35
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Олена Зеленська в елегантному образі відвідала львівську оперу (фото) Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська за останній час продемонструвала велику кількість нових образів і мова не лише про одяг, а ще й про цікаві зачіски. Цього разу перша леді показала і новий костюм і нову укладку.

Про те, що стало приводом для виходу Олени у новому образі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.

Олена Зеленська зачарувала новим образом

В останній час Олена часто обирає одяг чорного кольору, можливо, через те, що зараз холодна пора року і яскравих кольорів не надто хочеться бачити у своєму гардеробі. Але потрібно враховувати той момент, що дружина президента завжди у своїх вбраннях має приховані меседжі та передає за допомогою одягу настрій.

Пані Зеленська відвідала львівську оперу, де відбувся особливий концерт, що називався "Незламній Україні присвячується". Кері-Лінн Вілсон презентувала нову інтерпретацію Дев`ятої симфонії Бетховена. Зокрема, її фінал - "Ода до радості" відома як гімн ЄС прозвучав у перекладі українською.

На цей концерт перша леді завітала знову ж таки у чорному вбранні. Вона обрала брючний костюм, що складається з піджака, широких класичних брюк, а під низ Олена одягнула чорну сорочку із зав’язкою у формі банта.

Олена Зеленська в елегантному образі відвідала львівську оперу (фото)Олена Зеленська в елегантному образі відвідала львівську оперу (фото)Олена Зеленська в елегантному образі відвідала львівську оперу (фото)

Олена Зеленська зачарувала новим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Цей образ виглядає дуже елегантно, особливо, враховуючи те, що Зеленська доповнила його туфлями човниками з гострим носком та дуже ніжною зачіскою. Олена акуратно зібрала волосся у пучок ззаду потилиці та випустила наперед локон, що зробив її образ більш легким та жіночним.

Про прикраси дружина Володимира Зеленського також не забула, оскільки одягла досить масивні золоті сережки у формі краплі, на які неможливо не звернути уваги, оскільки вони сяють на вухах Олени здалеку.

Тож, для опери перша леді вирішила завітати у консервативному та суворому водночас вбранні, що демонструє її серйозність, спокій, відповідальність та статусність.

Олена Зеленська в елегантному образі відвідала львівську оперу (фото)Олена Зеленська в елегантному образі відвідала львівську оперу (фото)Олена Зеленська в елегантному образі відвідала львівську оперу (фото)

Олена Зеленська зачарувала новим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Раніше ми розповідали про те, що Олена Зеленська збентежила новим образом.

Також читайте наш матеріал про те, як Зеленська зачарувала мережу простотою свого нового образу.

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