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Олена Зеленська в елегантному образі показала стильну зачіску (фото)

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська завжди дивує своїми образами, особливо, в останній час, оскільки за грудень в Олени було багато ділових зустрічей та робочих поїздок, які є важливими для долі України.

А про те, в якому образі пані Зеленська завітала на крайню ділову зустріч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.

Олена Зеленська в елегантному вбранні показала нову зачіску 

Перша леді ніколи не з’являється в однакових образах на ділових зустрічах. Навіть якщо щось і повторюється, то змінюється основа. Наприклад, дружина президента інколи повторюється у своїх жакетах. 

Так, наприклад, на крайній зустрічі "Рада безбар’єрності" Олена з’явилась у темно-синьому жакеті з білим комірцем, який вона вже одягала. А також білу кофтинку під жакет, що гарно поєднується з ним, адже має класичний та нейтральний колір. Проте більшу увагу пригорнула її зачіска, яка була досить спокійна та елегантна. 

Цього разу пані Зеленська вирішила акуратно зібрати волосся, а це Олена робить досить рідко, оскільки вона найчастіше обирає виходити у світ з розпущеним волоссям та з легкою укладкою. 

До того ж за останній час Олена часто виходила з особливою укладкою - вона зачісувала більшу частину волосся на одну сторону так, щоб локони спадали на обличчя, а от з іншої сторони ховає волосся за вухо. Така зачіска виглядає дуже стильно.

А ось із зібраним волоссям Олена виглядає більш стримано та дипломатично. До того ж свій образ перша леді доповнила масивними срібними сережками. Також варто сказати, що це перший образ, в якому можна помітити, що в Олени на лівому вусі є ще одна сережка - маленький "гвоздик".

Олена Зеленська показала цікаву зачіску (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Що перша леді обговорювала на Раді безбар'єрності

На цій зустрічі було обговорено два важливих питання:

  • безбар'єрність працевлаштування, освітніх, медичних, банківських, транспортних, соціальних, адміністративних й інших послуг. Послуги мають бути більш зручними та доступними впродовж усього маршруту користувача з урахуванням потреб кожної людини
  • безбар’єрність у громадах: запровадження рішень, розроблених урядом, на рівні місцевого самоврядування, щоб кожен міг отримати доступні послуги у своїх містах і селах.

"Як і три роки тому, коли ми починали цю розмову, наголошую: безбар’єрність не про когось іншого - вона одразу про всіх нас, про всіх жителів України", - каже Олена. 

Олена Зеленська показала цікаву зачіску (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Раніше ми розповідали про те, де Олена Зеленська купуватиме подарунки на Різдво для дітей та чоловіка.

Також читайте наш матеріал про те, як Олена Зеленська у стриманому образі заговорила про стійкість українських дітей.

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