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Алена Шоптенко призналась, поддерживает ли связь с экс-мужем Дмитрием Дикусаром, который служит в ВСУ

Среда 04 сентября 2024 10:57
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Алена Шоптенко призналась, поддерживает ли связь с экс-мужем Дмитрием Дикусаром, который служит в ВСУ Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская хореографиня и звезда шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко рассказала о реакции на решение бывшего мужа Дмитрия Дикусара присоединиться к рядам ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью танцовщицы OBOZ.ua.

Подробности

Да, Алена говорит, что они с бывшим иногда переписываются. Сейчас хореограф проживает в Австрии, куда переехала после начала полномасштабного вторжения. В то же время Дикусар принял решение встать на защиту своей страны.

Знаменитость отмечает, что решение Дмитрия пойти добровольцем на фронт не стало для нее неожиданным. Она уверена, что экс-партнер сейчас находится на своем месте.

"Я время от времени интересуюсь, как у него дела. И он - также. Но не скажу, что часто общаемся. Больше узнаю даже не от него, а от его ближайшего друга, который разговаривает с ним чаще. Дай Бог, чтобы у Дмитрия все было хорошо. Знаете, я не удивлена, что он пошел добровольцем на фронт. У него всегда было обостренное чувство справедливости. Я думаю, что он сейчас абсолютно на своем месте", - поделилась Шоптенко.

Алена Шоптенко призналась, поддерживает ли связь с экс-мужем Дмитрием Дикусаром, который служит в ВСУ

Дмитрий Дикусар (фото: (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy))

Напомним, что Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко были в браке три года. Пара сыграла свадьбу в июне 2013 года, но в апреле 2016 года танцовщица объявила о расставании с любимым.

Несмотря на все, после развода звезды смогли сохранить хорошие отношения и вместе продолжали работать на телевизионных проектах.

Ранее Дмитрий Дикусар объяснил, почему нельзя ссориться из-за русского языка.

Также он ответил, что думает о Владе Яме, сбежавшем в США во время войны.

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Алена Шоптенко Война в Украине Дмитрий Дикусар
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