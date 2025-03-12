Олена Мозгова показала молодого батька на архівному фото

"Тато", - коротко підписала вона фото.

На світлині складно впізнати відомого композитора і співака, оскільки він дуже молодий.



Микола Мозговий у молодості (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як відреагували в мережі

Підписники продюсерки тут же почали коментувати нове фото в її блозі:

"Дуже гарний"

"Який красень"

"Олено, потрібно терміново народжувати хлопчика! У вас прекрасні гени"

"Ну красень!".

Нагадаємо, Микола Мозговий - український естрадний співак, композитор, народний артист України (1993).

Починав кар'єру естрадного співака у ВІА "Беркут" (Івано-Франківськ), 1977 року його запросили до Київського мюзик-холу.

Став відомим композитором 1979 року - після виконання Софією Ротару його пісні "Рідний край".

Автор пісень на слова українських поетів: "Зачаруй нас, любов", "Минає день, минає ніч", "На щастя, на долю", "Серце скрипки", "Тополиний край".

Також написав кілька пісень ("Білі лілеї", "Ти згадай", "Матіола") для своєї доньки Олени, бо сподівався, що вона стане співачкою.

З березня 2005 року працював генеральним директором - художнім керівником Національного палацу мистецтв "Україна".

У 2007 році захистив дисертацію на тему: "Становлення та тенденції розвитку української естрадної пісні" та отримав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

Помер на 63-му році життя 30 липня 2010 року.

Що відомо про Олену Мозгову

Мозгова була одружена кілька разів, вона має 3 доньок від різних чоловіків. Зазначимо, що батька старшої доньки Зої Альона не афішує. Відомо, що його звали Дмитро, і він загинув, коли дівчинці було чотири роки.

Середня донька Євгенія, якій цього року виповниться 26 років, народилася в шлюбі зі співаком Олександром Пономарьовим.

Молодшу Соломію вона народила в 41 рік у шлюбі зі співаком Володимиром Ткаченком, відомим також як Девід Аксельрод.



Олена Мозгова з Девідом Аксельродом і дочкою (фото: instagram.com/david__axelrod)

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