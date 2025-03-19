ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

22-річна донька Кравець заговорила про весілля і зізналася, чим заробляє на життя

Середа 19 березня 2025 13:40
UA EN RU
22-річна донька Кравець заговорила про весілля і зізналася, чим заробляє на життя Марія Кравець (фото: instagram.com/maarriill)
Автор: Іванна Пашкевич

22-річна донька телеведучої Олени Кравець Марія сказала, чому не поспішає узаконювати стосунки з бойфрендом, а також зізналася, чим заробляє на життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар старшої спадкоємиці артистки для ТСН.ua.

Зі слів Марії, наразі вона працює стилістом, продає речі українського бренду та консультує людей з приводу стилю.

"Мені в цілому це подобається, але я розумію, що це не назавжди, тому продовжую шукати себе", - сказала вона.

Дівчина також поділилася, що хоча стиль і мода є важливою частиною її життя, її справжня пристрасть - це танці.

Марія мріє поєднати свою любов до танців із професійною діяльністю та монетизувати свою творчість у цій сфері.22-річна донька Кравець заговорила про весілля і зізналася, чим заробляє на життяМарія Кравець (фото: instagram.com/maarriill)

Однак наразі вона змушена поєднувати захоплення з роботою в продажах, щоб забезпечити себе та мати можливість рухатися вперед у пошуках нових можливостей для розвитку.

“В ідеалі мені хочеться монетизувати свою творчість, яка б була пов'язана з танцями, які я обожнюю. Але поки що для того, аби за щось жити, я працюю в продажах", - розповіла Кравець-молодша.

Також спадкоємиця телеведучої сказала, чи планує вже весілля зі своїм бойфрендом Ростиславом.

"З моїм хлопцем ми разом вже понад два роки, живемо разом. Щодо весілля, ви знаєте, наше покоління легше до цього ставиться. Головне - у нас є любов, і щодо дітей ми теж навіть не думаємо про це", - поділилася Марія.22-річна донька Кравець заговорила про весілля і зізналася, чим заробляє на життяМарія Кравець з бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Кравець Зірки шоу-бізнесу Діти
NEWS
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО