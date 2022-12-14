Олена Кравець пояснила, чому більше не з'являється у "Кварталі 95"

Чому Кравець більше не з'являється у "Кварталі 95"

Актриса зізналася, що спочатку мала проблеми зі здоров'ям, а потім вона прийняла рішення

"Ми в червні проїхали тур благодійний з іншими артистами і після нього я вирішила взяти паузу в діяльності в "Кварталі", тому що мені вже серйозно потрібно було вирішувати питання зі здоров'ям, зі своєю кропивницею, бо вона загострилася. І багато хто відчував це під час війни, коли я зрозуміла, що "злітає" з мене все, в чому я вже не я. Я не хочу просто проживати життя, коли цінність щодня так зросла", - сказала Олена.

Акторка кинула зйомки через хворобу, яка почала прогресувати. Поки що вона ще не вирішила, коли повернеться до "кварталівців". Колеги її підтримали та не засудили.

"Я взяла паузу, але поки не знаю, на який термін. Мені було дуже приємно, що всі мене зрозуміли. Вони знають мене вже багато років і бачили, що зі мною відбувається", - сказала Олена.

За словами Кравець, війна показала, що вона не хоче розмінюватися на дрібниці.

Я почала, мені здається, приходити в себе і в плані здоров'я теж. "Я щаслива, що вони й тут мене зрозуміли. Ця біда, що трапилася з усіма нами, показала мені, що немає часу вдавати й жити не своє життя", - резюмувала вона.