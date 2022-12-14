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Елена Кравец объяснила, почему больше не появляется в "Квартале 95"

Фото: Елена Кравец рассказала о себе и "Квартале 95" (instagram.com.lennykravets)
Автор: Людмила Жукова

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину перестала появляться с комиками. Дело в том, что актриса решила приостановить свою творческую деятельность.

Почему она так решила, артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой на YouTube.

Почему Кравец больше не появляется в "Квартале 95"

Актриса призналась, что изначально у нее были проблемы со здоровьем, а потом она приняла решение

"Мы в июне проехали тур благотворительный с другими артистами и после него я решила взять паузу в деятельности в "Квартале", потому что мне уже серьезно нужно было решать вопросы со здоровьем, со своей крапивницей, потому что она обострилась. И, многие чувствовали это во время войны, в какой момент я поняла, что "слетает" с меня все, в чем я уже не я. Я не хочу просто проживать жизнь, когда ценность каждый день так выросла", - сказала Елена.

Актриса бросила съемки из-за болезни, которая начала прогрессировать. Пока она еще не решила, когда вернется к "кварталовцам". Коллеги ее подддержали и не осудили.

"Я взяла паузу, но пока не знаю, на какой срок. Мне было очень приятно, что все меня поняли. Они знают меня уже много лет и видели, что со мной происходит", — поделилась Елена.

По словам Кравец, война показала, что она не хочет размениваться по мелочам.

"Я начала, мне кажется, приходить в себя и в плане здоровья тоже. Я написала всем ребятам из "Квартала", потому что это для меня невероятная часть жизни, эти люди невероятно важны для меня и самые яркие моменты моей жизни прошли рядом с ними. "Я счастлива, что они и здесь меня поняли. Эта беда, случившаяся со всеми нами, показала мне, что нет времени притворяться и жить не свою жизнь", - резюмировала она.

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Елена Кравец